Путин подписал закон, расширяющий срок планирования закупок у субъектов МСП

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил закон о расширении срока планирования закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с одного года до трех лет. Документ инициировало правительство РФ.

Закон предполагает расширение срока планирования закупок у субъектов МСП до трех лет, что позволит малому бизнесу оценить долгосрочные потребности компании - инициатора закупок и заблаговременно принять решение об участии в них.

Документ разработан во исполнение федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", утвержденного президиумом совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Закон вступит в силу через 90 дней со дня официального опубликования. Особый порядок вступления в силу документа обусловлен необходимостью разработки и принятия изменений в постановление правительства РФ от 17 сентября 2012 года "Об утверждении правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана" в части формирования раздела плана закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства на срок до трех лет, а также необходимостью обеспечения подготовки к таким изменениям, говорится в пояснительной записке к документу.