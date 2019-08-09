МЭР подготовит законопроект о реализации крупнейшими заказчиками программ развития МСП

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития приступило к подготовке законопроекта о реализации крупнейшими заказчиками программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Уведомление о начале разработки соответствующего документа размещено в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"[В настоящее время законодательством] установлен запрет на действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции при осуществлении закупок, включая создание участнику закупки преимущественных условий, в том числе путем доступа к информации", - так описывают имеющуюся в настоящий момент проблему разработчики.

В то же время в Минэкономразвития подчеркивают необходимость развития субъектов МСП, а также повышения их готовности к внедрению новых технологий, модернизации, реконструкции и техническому перевооружению производства. Для этого предлагается установить право реализации заказчиками программ для малого и среднего бизнеса, нацеленных на его потенциальное участие в закупках. Речь идет, в частности, о мероприятиях по оказанию финансовой, правовой, методической, информационной и иной поддержки субъектам МСП - участникам программ развития, которые могут быть реализованы заказчиками при участии АО "Корпорация "МСП", организаций инфраструктуры поддержки и заинтересованных организаций.

"Предлагаемое регулирование правоотношений, возникающих при реализации программ развития, позволит обеспечить прозрачность процедур утверждения и реализации указанных программ, а также равный доступ субъектов МСП к поддержке" - подчеркивают в экономическом ведомстве. Законопроект готовится в соответствии паспортом национального проекта по МСП, согласно которому предусмотрено внедрение механизмов и разработка методических рекомендаций по "выращиванию" поставщиков для их потенциального участия в закупках крупнейших заказчиков.

Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - январь 2020 года.