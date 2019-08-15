Фирма по торговле автозапчастями выпустила облигации при поддержке МСП Банка

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. МСП Банк выступил соорганизатором размещения биржевых облигаций компании по торговле автокомпонентами "Каскад" на 300 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба кредитной организации.

"ООО "Каскад" завершило размещение по открытой подписке документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций <…> в количестве 300 тыс. штук, номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, общей номинальной стоимостью 300 млн рублей", - говорится в сообщении.

Организатором выпуска выступили ООО "Универ Капитал" и АО "МСП Банк". Заявки на приобретение бумаг подали более 300 инвесторов, являющихся клиентами более чем 10 брокерских компаний. Общий объем программы биржевых облигаций компании "Каскад" составляет 1 млн рублей.

Как отметил председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов, чьи слова приводятся в сообщении, первая сделка по выпуску облигаций субъекта МСП на биржу состоялась в апреле 2019 года в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". По его словам, у этого инструмента есть множество преимуществ. "Мы продолжим выступать якорным инвестором в подобных сделках и видим много плюсов для субъектов МСП, которые готовы этим заниматься. Выпуск облигаций МСП не обеспечен залогами и поэтому не требует отвлечения активов и дополнительного залогового имущества. В эти сделки приходят компании, для которых выход на фондовый рынок - часть долгосрочной стратегии и которые готовы соответствующим образом перестроить корпоративное управление, обеспечивая большую прозрачность своей деятельности", - цитирует пресс-служба Голованова.

АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (АО "МСП Банк") учреждено в 1999 году, 100% акций МСП Банка принадлежат АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (АО "Корпорация "МСП").

ООО "Каскад" является головной компанией ГК "Росавтопром", существующей на рынке с 1993 года. Она осуществляет оптово-розничную торговлю автокомпонентами для легковых автомобилей российского и иностранного производств, маслами, смазками, автоаксессуарами, шинами, дисками и аккумуляторами преимущественно на европейской части страны.