Власти Ленобласти сообщили об увеличении в 3,5 раза за пять лет объема закупок у МСП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Объем закупок товаров и услуг у малых и средних предпринимателей (МСП) Ленинградской области крупнейшими заказчиками России за последние пять лет увеличился в 3,5 раза с 4,5 до 15,8 млрд рублей, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой губернатора и правительства Ленинградской области.

"Число предприятий малого и среднего бизнеса Ленинградской области, которые являются поставщиками товаров и услуг для крупных компаний, за последние три года выросло в пять раз. Объем закупок у региональных предпринимателей за этот же период вырос с 4,5 млрд рублей до 15,8 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Доля закупок крупнейших заказчиков у МСП Ленинградской области к 2020 году должна достичь 18% от совокупного годового стоимостного объема договоров. Такая задача поставлена федеральным проектом "Акселерация субъектов МСП" нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Доля малого и среднего бизнеса в госзакупках региона составила по итогам 2018 года 32% при контрольном показателе в 15%.

Для достижения заявленных показателей к 2020 году в регионе расширен доступ к финансовым ресурсам - действует упрощенный доступ к микрозаймам до 3 млн рублей. В этом году на эти цели предусмотрено свыше 120 млн рублей. Платформа "Электронный магазин" Ленинградской области обеспечивает малому бизнесу доступ к госзакупкам малых объемов в регионе. Благодаря открытой базе активных закупок предприниматели могут узнать, какие есть потребности в товарах, работах и услугах у заказчиков Ленинградской области.

По итогам прошлого года фактический оборот МСП Ленинградской области составил более 628,6 млрд рублей, что составляет 25% от оборота всех предприятий и организаций Ленинградской области, налоговые отчисления выросли на 24% - до 4,1 млрд рублей, а инвестиции МСП в развитие бизнеса увеличились на 20% - до 4,7 млрд рублей.