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Морбье, Раклет, Серак. Как начать малый бизнес с французского средневековья

Основатель сыроварни Fromage&Amour Николай Собкин рассказал ТАСС, как любовь к сырам, Франции и Швейцарии переросла в бизнес
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

Основатель подмосковной сыроварни Fromage&Amour Николай Собкин рассказал ТАСС о том, как любовь к ремесленным сырам Франции и Швейцарии превратилась в бизнес.

Чемоданная история

Идея открыть собственную сыроварню пришла к PR-директору строительной компании Николаю Собкину совершенно случайно. Из путешествий в зарубежные страны он традиционно любил привозить целый чемодан европейского сыра.

"И вот как-то за пару часов до вылета в Москву после каникул в Европе мы с супругой думали, как упаковать в чемодан то количество сыра, которое мы купили. Не сумели в очередной раз перебороть мышление советского человека – хотелось увезти всего и побольше. Останавливал нас в этом вопросе только существенный перевес и российская таможня", – вспоминает предпринимать.

"В один момент я подумал, а почему бы не привести технологии и создать в России производство сыра по французским, швейцарским или итальянским технологиям? Я стал активно изучать этот вопрос, посещать европейские сыроварни и знакомиться с их многовековыми традициями. Кроме того, на руку сыграли продовольственные санкции, которые только увеличивали интерес потребителей к российской продукции", – отмечает Николай.

Проведенный предпринимателем анализ рынка показал, что в стране более востребованы полутвердые сыры. Так была определена разновидность сыра, а выбор сделан в пользу французских и швейцарских рецептур.  

Николай понимал, что добиться европейского вкуса и качества без грамотного технолога невозможно. Поиск такого сотрудника привел его в международное кадровое агентство, где предприниматель из нескольких десятков кандидатов выбрал француза и сыровара в третьем поколении Филиппа Орельена.   

"Семья Филиппа на протяжении 100 лет на пограничье между Швейцарией и Францией варит сыры. Я понимал, что знания и опыт этого человека в будущем помогут нам избежать ошибок в производстве. Филипп принял наше предложение, и мы совместно стали разрабатывать проект, который позволил бы нам соответствовать европейскому технологическому циклу. Разумеется, здесь не шло речи о том, чтобы добавлять в продукт сухое молоко, пальмовое масло и другие растительные жиры, снижающие себестоимость сыра – нам нужен был натуральный продукт, который смог бы занять достойное место на семейном столе, которым было бы не стыдно угощать близких и друзей", – объясняет основатель сыроварни.

Так, в 2019 года в Подмосковье появилась сыроварня Fromage&Amour, что в переводе с французского означает "Сыр и Любовь".

Французское средневековье

Николай по своему опыту признается, что запуск сыроварни – это "недешевое удовольствие" и на открытие может уходить минимум 5 млн рублей. Сам он детали инвестиций не раскрывает, но отмечает, что были вложены собственные средства. Оборудование закупалось в России и Франции, а само помещение под производство было арендовано на территории технопарка в Одинцовском районе. Параллельно предприниматель активно искал фермеров, производящих сыропригодное молоко.

Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

"Для изготовления сыра необходимо специальное молоко с высоким содержанием белка и определенным коэффициентом жирности, оно принципиально отличается от того, которое используется для изготовления йогуртов или того же творога. В Министерстве сельского хозяйства нам порекомендовали подходящих фермеров, и мы заказали первые 200 литров молока, запустив производство", – вспоминает предприниматель.

Начали с изготовления Морбье – полутвердого сыра с тонкой полоской черного угля внутри головки. Исторической родиной этого французского сыра является регион Франш-Конте, изначально местные сыроделы делали продукт для собственного потребления. Так, вечером, после дойки, крестьянин изготавливал сырный сгусток небольшого размера, а на следующее утро делал ещё одну заготовку и укладывал её поверх первой. Для того, чтобы первый слой сыра не испортился, его смазывали тонким слоем сажи. Так, и образовалась знаменитая "изюминка" этого сыра – хорошо заметная на разрезе темная прослойка.

"Процесс созревания сыра занял несколько месяцев. А ожидание было особенно волнительным – ведь в европейских технологиях молоко не пастеризуется, что по российским нормам запрещено. Поэтому результат мог быть самым неожиданным", - вспоминает Николай.

Полученные 20 кг Морбье отправились родным и друзьям на оценку качества. Близким получившийся сыр очень понравился, как и французскому технологу.  

"Чтобы максимально приблизить вкус сыра к французскому, мы внедрили щадящую пастеризацию, исключающую критический нагрев молока. В целом, мы остались довольны результатами, но решили внести корректировки в рецептуру и расширить ассортиментную линейку", – отмечает бизнесмен.

Вслед за сыром Морбье стали изготавливать Раклет, что в переводе с французского означает "скрести, скоблить". Во Франции и Швейцарии этот полутвердый сыр традиционно используют в фондю и употребляют его расплавленным, добавляя по вкусу мясо или овощи.

"Французы и швейцарцы любят поспорить о том, кто первый придумал такой способ употребления. Но их мнение едино в одном – это праздничное блюдо, которым нужно наслаждаться физически и духовно. На мой русский взгляд, и в полутвердом состоянии этот сыр тоже очень вкусный", - говорит Николай.

На этом предприниматель не остановился и вслед за полутвердыми сырами появились легкие творожные – сыр Серак, отличающийся нежным молочным вкусом, и Фромаж блан, по вкусу напоминающий воздушное суфле.  

Друзья – сыролюбы

Сегодня сыроварня перерабатывает 1 т молока ежедневно, с каждых 10 л получается 1 кг сыра. В общей сложности компания производит около 2 т продукции в месяц. Килограмм полутвердых сыров стоит 2300 рублей, а цена за творожные сыры варьируется от 98 до 200 рублей за 200 гр. По словам бизнесмена, наладить продажи помогли личные контакты и социальные сети.

"Первый наш крупный заказ мы получили от небольшого частного магазина, мы поставили туда порядка 30 кг сыра. Но первыми розничными клиентами стали мои друзья, у которых были оптовые продажи. Им понравился сыр, они начали заказывать сыр головками. Благодаря этому у нас появилось еще несколько заказчиков среди частных магазинов и небольших ресторанов. Кроме того, мы реализуем свою продукцию через интернет-магазин и начали вести переговоры с крупными торговыми сетями", – говорит Николай.

Ежедневные усилия

Говоря о развитии своего бизнеса, Николай в шутку сравнивает предпринимательство с работой на крупных экономических форумах. 

"Проведу аналогию с работой журналистов и пиарщиков. Быть предпринимателем – это все равно что приехать на экономический форум, где ты с самого утра и до глубокой ночи беспрерывно работаешь. Вот только форум заканчивается, а бизнес требует таких же ежедневных усилий, но беспрерывно. И ты стараешься не допускать даже малейших ошибок, ведь в моем случае они могут привести к браку. А дальнейшая утилизация продукции – это дополнительные затраты", – объясняет Николай.

Однако предпринимателя не пугают трудности. Собкин настроен позитивно и считает, что государство стало больше внимания уделять развитию малого бизнеса.

Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

"Я вижу, что власти разрабатывают различные меры поддержки для малых предпринимателей. Так, когда мы открывали сыроварню, то первоначально искали все нормативные требования в разных источниках. Это было неудобно и отняло много времени и сил. А сегодня мы пользуемся Порталом Бизнес-навигатора МСП (онлайн-ресурс, разработанный Корпорацией МСП для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело – прим.), где в одном месте собрана вся актуальная информация о требованиях налоговой и пожарной служб, трудовой инспекции и Роспотребнадзора. Кроме того, там можно мониторить коммерческие и муниципальные помещения в аренду и сразу протестировать свой вид бизнеса с почитанным трафиком и потоком проходящих рядом с выбранным местом людей. Это тоже для нас актуально", - отмечает он.

Культура в сырной тарелке

По словам Собкина, производство сыра считается одним из самых сложных в сегменте молочной продукции.

"Здесь нельзя экономить на оборудовании – любая техническая проблема скажется на качестве продукта. Кроме того, надо тщательно выбирать поставщиков сырья, уделять большое внимание лабораторным проверкам и непрерывно контролировать процесс переработки, так как перегрев молока даже на пару градусов приведет к другому результату или испорченной партии. Кроме того, нужно подобрать правильные ферменты, создать правильный микроклимат при аффинаже (период вызревания – прим.)", - объясняет бизнесмен.

Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

Однако усилия не проходят даром. Предприниматель видит, что отношение россиян к сыру меняется – он перестает быть частью бутерброда, и становится самостоятельным блюдом, которое требует определенного гастрономического антуража. Поэтому, помимо случившихся санкций, культура потребления тоже меняется, что только мотивирует отечественных сыроваров к расширению ассортимента.

"Мне нравится, что я могу создавать ремесленные сыры по старинным рецептам и быть востребованным среди тех, кто ценит их изысканный вкус. Сегодня я ставлю перед собой задачу, вывести сыроварню на полную мощность, завоевать доверие потребителей и сформировать качественный портфель заказчиков," – делится Собкин.

А еще он заключает, что самый главный ингредиент для любого сыра – это влюбленность производителя в свой продукт.

Беседовали Мария Савельева и Юлия Ермилова

 

 

Французские традиции в русском Морбье
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