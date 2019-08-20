Морбье, Раклет, Серак. Как начать малый бизнес с французского средневековья

Основатель подмосковной сыроварни Fromage&Amour Николай Собкин рассказал ТАСС о том, как любовь к ремесленным сырам Франции и Швейцарии превратилась в бизнес.

Чемоданная история

Идея открыть собственную сыроварню пришла к PR-директору строительной компании Николаю Собкину совершенно случайно. Из путешествий в зарубежные страны он традиционно любил привозить целый чемодан европейского сыра.

"И вот как-то за пару часов до вылета в Москву после каникул в Европе мы с супругой думали, как упаковать в чемодан то количество сыра, которое мы купили. Не сумели в очередной раз перебороть мышление советского человека – хотелось увезти всего и побольше. Останавливал нас в этом вопросе только существенный перевес и российская таможня", – вспоминает предпринимать.

"В один момент я подумал, а почему бы не привести технологии и создать в России производство сыра по французским, швейцарским или итальянским технологиям? Я стал активно изучать этот вопрос, посещать европейские сыроварни и знакомиться с их многовековыми традициями. Кроме того, на руку сыграли продовольственные санкции, которые только увеличивали интерес потребителей к российской продукции", – отмечает Николай.

Проведенный предпринимателем анализ рынка показал, что в стране более востребованы полутвердые сыры. Так была определена разновидность сыра, а выбор сделан в пользу французских и швейцарских рецептур.

Николай понимал, что добиться европейского вкуса и качества без грамотного технолога невозможно. Поиск такого сотрудника привел его в международное кадровое агентство, где предприниматель из нескольких десятков кандидатов выбрал француза и сыровара в третьем поколении Филиппа Орельена.

"Семья Филиппа на протяжении 100 лет на пограничье между Швейцарией и Францией варит сыры. Я понимал, что знания и опыт этого человека в будущем помогут нам избежать ошибок в производстве. Филипп принял наше предложение, и мы совместно стали разрабатывать проект, который позволил бы нам соответствовать европейскому технологическому циклу. Разумеется, здесь не шло речи о том, чтобы добавлять в продукт сухое молоко, пальмовое масло и другие растительные жиры, снижающие себестоимость сыра – нам нужен был натуральный продукт, который смог бы занять достойное место на семейном столе, которым было бы не стыдно угощать близких и друзей", – объясняет основатель сыроварни.

Так, в 2019 года в Подмосковье появилась сыроварня Fromage&Amour, что в переводе с французского означает "Сыр и Любовь".

Французское средневековье

Николай по своему опыту признается, что запуск сыроварни – это "недешевое удовольствие" и на открытие может уходить минимум 5 млн рублей. Сам он детали инвестиций не раскрывает, но отмечает, что были вложены собственные средства. Оборудование закупалось в России и Франции, а само помещение под производство было арендовано на территории технопарка в Одинцовском районе. Параллельно предприниматель активно искал фермеров, производящих сыропригодное молоко.