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Проекты субъектов МСП Республики Алтай могут получить инвестиции в размере 539 млн рублей

Деньги могут выделить ООО "Жемчужины Алтая", ООО "Экоспецстрой" и ОАО "Пилигрим"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Трем инвестиционным проектам малого и среднего бизнеса Республики Алтай может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) на сумму 539 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба Корпорации.

"Представители Корпорации МСП приняли участие в презентации трех инвестиционных проектов Республики Алтай, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка Корпорации. Общий объем инвестиций в проекты может достигнуть 539 млн рублей", - говорится в сообщении.

В числе претендующих на получение поддержки - предприятие по строительству лесоперерабатывающего комплекса ООО "Экоспецстрой", компания по созданию детского оздоровительного комплекса ОАО "Пилигрим" и фирма, которая занимается строительством лечебно-оздоровительного круглогодичного лагеря для детей с образовательным уклоном, ООО "Жемчужины Алтая".

Глава Корпорации МСП Александр Браверман отметил успешный опыт сотрудничества с правительством республики по поддержке малого и среднего бизнеса.

"Сотрудничество Корпорации МСП и правительства Республики Алтай позволяет обеспечить активное развитие сегмента МСП в регионе, способствует развитию инфраструктуры поддержки бизнеса. Так, объем привлеченной финансовой поддержки по низкой процентной ставке предпринимателями Алтайской Республики в рамках Национальной гарантийной системы в настоящее время составляет около 931 млн рублей", - приводит пресс-служба слова Бравермана.

Корпорация МСП создана в июне 2015 года в соответствии с указом президента РФ на базе существующих структур - Агентства кредитных гарантий и МСП банка. Она выступает системным интегратором инструментов поддержки малых и средних предприятий. Это позволит в дальнейшем создать единую точку входа - "одно окно" - для включения предпринимателей в систему поддержки, а также обеспечить реализацию системных проектов в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

Теги
РоссияАлтайский край
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