"Ъ": количество объектов нестационарной торговли в России выросло на треть

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Число объектов нестационарной торговли, в которых традиционно размещается малый и средний бизнес, в российских городах увеличилось на треть за последние три года. Об этом со ссылкой на аналитиков сервиса "2ГИС" сообщает в среду газета "Коммерсантъ".

"По данным исследования, предоставленного "Ъ" сервисом "2ГИС", в российских городах за последние три года на 27% выросло количество киосков - с 22,1 тыс. в июне 2016 года до 28,2 тыс. объектов в июне 2019 года", - пишет "Коммерсантъ".

Наибольший прирост киосков произошел в Волгограде - число объектов нестационарный торговли там выросло на 76%. На втором месте оказался Воронеж с увеличением в 48%. Екатеринбург также показал заметную динамику - там киосков стало больше на 47%.

Самый скромный прирост ларьков продемонстрировали Пермь (16%), Санкт-Петербург (13%) и Омск (10%). В Москве количество киосков увеличилось на 19% - почти до 7 тыс.

В рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" властями реализуется федеральный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности". Он предусматривает обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу в размере 55,1 тыс. объектов к 1 декабря 2019 года.