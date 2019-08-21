Удмуртия планирует добиться опережающего роста доли МСП в экономике региона

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Правительство Удмуртии рассчитывает перевыполнить ключевой целевой ориентир национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) и добиться опережающего роста доли этого сектора в валовом региональном продукте (ВРП). По оценкам главы республики Александра Бречалова, для этого у региона уже есть работающая инфраструктура поддержки бизнеса.

"Удмуртия должна выполнить и перевыполнить эти задачи [по повышению доли МСП в ВРП], потому что в части экономики у нас огромная ниша [для развития малого бизнеса]. И базовые показатели меня не могут устраивать. Моя позиция - те цели, которые указаны в нацпроектах - это минимальная планка, особенно в части экономики, но как ориентир они заданы верно", - подчеркнул Бречалов.

Опрошенные ТАСС местные чиновники и предприниматели рассчитывают, что ускорить рост бизнеса помогут меры государственной поддержки - как финансовые, так и информационные.

Не низкий старт

Согласно нацпроекту, доля МСП в экономике страны и регионов должна к 2024 году увеличиться до 32,5%. Власти Удмуртии уверены, что могут перевыполнить этот показатель за счет хорошей стартовой базы. Так, доля МСП в ВРП Удмуртии составляет 24,5%, что выше среднероссийского значения - 21,9%. Кроме того, сегодня на местных малых и средних предприятиях трудится более четверти жителей республики. К 2024 году численность занятых в МСП в Удмуртии, согласно нацпроекту, должна вырасти на 38 тыс. человек - до 245 тыс.

Доля МСП в 32,5% в региональной экономике - достижимый показатель, и "это не предел", соглашается с Бречаловым министр экономики Удмуртии Михаил Тумин. "Доля МСП в ВРП Удмуртии всегда была выше, чем по России в силу того, что у нас <…> этот сегмент достаточно сильный", - отметил он. Для достижения этой амбициозной цели региональные власти будут реализовывать не только целевые федеральные программы, но и дополнительно помогать бизнесу на местном уровне.

Бречалов считает необходимым для перевыполнения показателей сделать упор на специализированную поддержку экспортеров. По его словам, это поможет достичь заметных результатов по развитию бизнеса уже в самой краткосрочной перспективе.

"Необходимо помогать тем предприятиям, которые делают конкурентоспособную продукцию в глобальном мире, помогать им выходить на эти рынки", - пояснил глава Удмуртии. Для этого в регионе был запущен экспортный акселератор. Меры поддержки экспортеров уже принесли плоды - за 2018 год несырьевой неэнергетический экспорт МСП Удмуртии вырос с 3,2 млрд рублей до 3,8 млрд рублей. "Это очень высокий прирост", - оценивает Бречалов. Следующая цель - как минимум удвоить выручку действующих экспортеров, и помочь компаниям, которые только пытаются выйти на внешние рынки, заключить первые контракты.

Для развития действующих МСП и укрепления их позиции на рынке в Удмуртии действует программа бизнес-акселератора. А для аграриев запущен сельскохозяйственный акселератор (развитие системы поддержки фермерства - часть нацпроекта МСП). "Именно на эти программы [акселерации] мы нанизываем все меры поддержки, которые предусмотрены национальными проектами, федеральными целевыми программами, в проектах команд институтов развития, таких как Фонд развития моногородов, Российский экспортный центр, Корпорация МСП, ДОМ.РФ и так далее", - пояснил Бречалов.

Тумин также отметил важность упрощения доступа к дешевым финансовым ресурсам для комфортного развития малого бизнеса. По его словам, здесь значительным подспорьем является федеральная программа льготного кредитования МСП по ставке не выше 8,5%. Льготный кредит можно взять на оборотные цели - от 500 тыс. рублей до 100 млн рублей на срок до трех лет и на инвестиционные цели - до 1 млрд рублей. Кроме того, чиновник возлагает большие надежды на цифровизацию, которая должна упростить и удешевить ведение бизнеса.

Говорить и показывать

При этом важнейшей мерой для роста числа МСП будет является популяризация предпринимательства, считает Тумин. Этой теме в составе нацпроекта посвящен отдельный федеральный проект, он включает в себя масштабную PR-кампанию по увеличению привлекательности бизнеса в глазах населения и запуск обучающих программ повышения предпринимательской грамотности во всех регионах.

"Мы понимаем, что увеличить долю [МСП в] ВРП можно двумя способами - увеличить количество бизнеса, либо дать возможность бизнесу развиваться и увеличивать свою долю в ВРП. Мы пошли по пути симбиоза и хотим вовлечь в бизнес [через популяризацию предпринимательства] людей, которые никогда не занимались этим. Это и выпускники вузов, и люди, которые сейчас безработные. Им нужно дать инструмент и показать, что бизнес - это не страшно и всегда можно найти поддержку в лице и правительства Удмуртии и Минэка", - говорит Тумин.

Глава Корпорации развития Удмуртии Константин Сунцов соглашается с Туминым, подчеркивая, что одна из основных задач популяризации предпринимательства - правильно преподнести информацию обо всех мерах поддержки бизнеса. Он обращает внимание, что предпринимателю необходимо понятно и во всех деталях рассказать о конкретной пользе и перспективах, которые открывают перед ним запущенные властями инструменты.

"Так, когда у нас происходит первый контакт с инвестором, мы говорим, что если ты хочешь открываться в Удмуртии, то у тебя есть условный "налоговый рай" - ты платишь только НДС, твои налоги с заработной платы ниже в четыре раза, не платишь налог на имущество и землю. Плюс к этому у тебя есть возможность пользоваться финансовой поддержкой Фонда развития моногородов", - указал Сунцов.

Больше знаний

Опрошенные ТАСС удмуртские предприниматели - участники акселерационных программ - констатируют, что господдержка безусловно позитивно сказывается на бизнесе. Они обращают внимание на необходимость не только финансовой помощи, но и развития программ обучения и повышения компетенций для начинающего и действующего бизнеса.

На этапе старта бизнеса для предпринимателя важнее всего получить необходимые знания о ведении своего дела, существующих возможностях и инициативах со стороны государства, уверен основатель лаборатории виртуальной реальности Boxglass Игорь Мельников. "Основной проблемой МСП, на мой взгляд, является отсутствие знаний о природе предпринимательства, [проистекающая из этого] недостаточная мотивация основателя бизнеса, и как следствие всех сотрудников", - говорит он, отмечая важность комплексных обучающих программ.

Вести бизнес в России в целом, по мнению Мельникова, сейчас "стало понятнее и цивилизованнее". "К счастью, уходят в прошлое схемы ухода от налогов, мародерские проценты по кредитам, прессинг бизнеса со стороны контролирующих органов, - отмечает он. - Государство, на мой взгляд, активно начало выполнять свою основную функцию - регулятора процессов. Сейчас в бизнесе побеждает тот, чьи ноги более выносливые, язык более аргументирован, маркетинг самый агрессивный, а продукт лучший на рынке, таким образом повышается естественная конкуренция, и выигрываем мы с вами, как потребители".

Глава компании Estelavia по пошиву свадебных платьев Виктор Попов согласен с Мельниковым. Он также добавляет, что существенной помощью для небольших компаний стало бы развитие аренды помещений на льготных условиях. "У малого бизнеса есть запал и желание работать, но полезной была бы возможность аренды помещений по льготным ставкам", - указывает Попов.

Указать путь

Еще один участник программы экспортной акселерации - коммерческий директор компании по производству моющих и дезинфицирующих средств Vortex Станислав Суслопаров отмечает, что господдержка в республике работает.

"Как экспортеров нас поддерживают, организуют бизнес-миссии, оказывают помощь в переводах на иностранные языки, проводят встречи с торговым представителями из других стран", - говорит он. Суслопаров подчеркивает, что сейчас для малого бизнеса важно исключить ситуации несвоевременной оплаты поставок товара крупным заказчикам. Возможно, этот вопрос требует законодательного регулирования, рассуждает он.

Кроме того, Суслопаров сетует на то, что производственные предприятия тратят значительное количество времени и денег на оформление документов для выпуска своей продукции. По его мнению, для малого бизнеса следует упростить этот процесс.

Директор мебельной компании "Мама" Наталья Богданова полагает, что господдержка способствует ускоренному развитию малого бизнеса. По ее словам, господдержка помогает наладить партнерские отношения между государством и бизнесом, дополнительно дисциплинирует предпринимателя и мотивирует его на развитие. Производственному бизнесу, уверена Богданова, нужна особая поддержка, связанная с предоставлением инжиниринговых и инфраструктурных услуг, а также обучением персонала и помощью в составлении программы развития. "Я сама, как производственник, ратую не за то, чтобы деньги давать. А вот если нам на эту сумму проведут обучение, если на эту сумму приедут и проведут обучающий корпоратив по повышению, например, компетенций в области управленческого персонала, это совершенно другой эффект. Это вложение в твой персонал, это вложение в твоих людей, это имеет длительный эффект. Я думаю, что этот тренд помощи не деньгами, а делом имеет смысл", - заключает она.