Бизнес-навигатором в 2019 году воспользовались более 1 млн пользователей

ГОРНО-АЛТАЙСК, 21 августа. /ТАСС/. Онлайн-порталом для малого бизнеса - "Бизнес-навигатором МСП" - с начала 2019 года воспользовались 1,35 млн предпринимателей, сообщил в среду глава корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Браверман.

"Бизнес-навигатором МСП" воспользовались 1,35 млн предпринимателей, из них более 58% показали динамику роста бизнеса. Это оправдывающий себя ресурс, и мы надеемся, что он станет хорошим подспорьем в вопросах открытия и ведения бизнеса предпринимателям Республики Алтай, - сказал Браверман в Горно-Алтайске, презентуя навигатор на встрече с главой региона Олегом Хорохординым.

По мнению главы Алтая, одним из ключевых источников роста экономики региона должен стать малый и средний бизнес. В этой связи он отметил полезность бизнес-навигатора и финансовых программ поддержки корпорации МСП.

"В республике Алтай поддержка малого и среднего предпринимательства особенно актуальна. Здесь нет крупных промышленных предприятий и не планируется. Мы позиционируем себя как экологически чистый регион, где нужно развивать зеленую экологическую экономику. В первую очередь, сельское хозяйство, а также туризм", - сказал Хорохордин.

"Бизнес-навигатор МСП" разработан корпорацией МСП, работает с 9 сентября 2016 года и призван упростить процесс открытия нового бизнеса. Ресурс охватывает 172 крупных города, 90 видов бизнеса в сферах городского сервиса, содержит более 300 примерных бизнес-планов. Он является бесплатным информационным ресурсом, который позволяет предпринимателям протестировать востребованность бизнеса и рассчитать срок его окупаемости в привязке к конкретному региону, а также в режиме одного окна узнать обо всех видах господдержки МСП и возможностях финансировани.