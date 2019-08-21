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Минвостокразвития: развитие МСП должно стать одним из драйверов роста экономики ДФО

Порядка 89% резидентов дальневосточных ТОР и СПВ - представители малого и среднего бизнеса, отметили в ведомстве

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которые в настоящее время составляют 89% от числа резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ) Дальнего Востока, должно стать одним из драйверов развития всего округа. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев.

"Порядка 89% всех резидентов ТОР и СПВ являются субъектами малого и среднего предпринимательства. Мы уделяем достаточно большое внимание привлечению льготного финансирования, и в целом считаем, что развитие малого и среднего предпринимательства должно стать одним из драйверов развития Дальнего Востока - на это направлена вся наша работа", - сказал он.

Первый замминистра пояснил, что ТОР и СПВ - два преференциальных режима, которые созданы на Дальнем Востоке, предусматривают налоговые и таможенные льготы, льготы по страховым взносам для резидентов, упрощенные процедуры в сфере градостроительства и земельно-имущественных отношений. Так, в 20 ТОР Дальнего Востока в настоящее время работают 369 резидентов с общим объемом инвестиций в 2,5 трлн рублей. "Уже 95 проектов в ТОР реализовано", - добавил Тырцев.

Второй режим - режим Свободного порта Владивосток - действует в пяти субъектах округа. "Этими преференциями пользуются 1404 резидента с общим объемом инвестиций 698,5 млрд рублей. Планируется создание более 68 тыс. рабочих мест", - пояснил он, отметив, что резидентами СПВ уже реализован 141 проект, вложения в экономику регионов составили 95 млрд рублей.

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