Первое заседание проектного офиса поддержки МСП на Дальнем Востоке пройдет в сентябре

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Проектный офис по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на Дальнем Востоке начнет работу осенью 2019 года, первое его заседание намечено на сентябрь. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Москве первый замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев.

"В Минвостокразвития совсем недавно создан проектный офис по развитию МСП в Дальневосточном федеральном округе, сейчас проводится работа по формированию состава участников данного проектного офиса. Из поступивших предложений от федеральных органов исполнительной власти, от институтов развития и поддержки МСП, различных общественных и финансово-кредитных организаций ожидаем, что первое заседание этого офиса мы проведем в сентябре", - сказал он.

Тырцев пояснил, что задачи этого офиса состоят в том, чтобы выстроить взаимодействие с субъектами МСП, "услышать представителей малого и среднего бизнеса и произвести необходимые действия, чтобы малый и средний бизнес мог более успешно развиваться в Дальневосточном федеральном округе". "Мы и без проектного офиса этой работой занимаемся, но нам видится, что формирование этой работы через проектный офис позволит добавить системность", - пояснил он.

По данным, которые привел первый замминистра, по состоянию на август 2019 года на территории регионов Дальнего Востока работают более 300 тыс. субъектов МСП, что составляет 5% от числа всех субъектов МСП, работающих в России.