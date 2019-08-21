Малый и средний бизнес Москвы обучили тонкостям работы с закупками

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Летняя школа поставщиков для малых и средних предпринимателей (МСП), участвующих в городских закупках, заработала в центре информационных технологий "Умный город" на ВДНХ в Москве. По словам опрошенных ТАСС участников, посетивших школу, образовательные курсы были полезны за счет получения практических аспектов работы с госзаказом.

Курсы организовывал департамент по конкурентной политике Москвы, который также запустил отдельный практикум по работе на портале поставщиков, через который заказчики столицы и других российских регионов проводят закупки для МСП. В качестве тренеров выступили представители профильных структур столицы и электронных площадок.

"На занятиях предпринимателям разъясняли особенности контрактного законодательства по закупочным процессам. Рассказали и показали, как правильно сформировать заявку для участия в электронных торгах, на какие важные детали стоит обратить внимание при участии в конкурсе. И, конечно, рассказали о самом важном для любого малого бизнеса, участвующего в закупках, - как не попасть в реестр недобросовестных поставщиков", - сказали ТАСС в департаменте.

Знания - сила

Индивидуальный предприниматель Михаил Алексеев, занимающийся продажей сувенирной продукции, посетил курсы, чтобы обменяться опытом участия в закупках с коллегами, а также научиться более профессионально пользоваться порталом поставщиков. "Я хочу изучить, как грамотно работать на портале [поставщиков], а также участвовать в закупках. И что делать в случае возникновения проблем с заказчиками", - сказал он.

Алексеев отметил, что закупки доступны для малого бизнеса, но основной барьер для предпринимателей - это незнание законодательства. Поэтому обучающие программы в этом плане являются существенным подспорьем для бизнеса. "Рынок полностью открыт. Здесь определяющим являются именно знания поставщика. Если поставщик хорошо подкован, шагает в ногу со временем и старается изучать изменения в законодательстве, то думаю, что проблем [с доступом к госзаказу] никогда не будет", - добавил он.

С ним согласна и глава отдела сбыта продукции производителя бутилированной воды "Зеленоградский источник" Галина Дубкова, которая отметила, что на курсах максимально подробно рассказали обо всех изменениях законодательства о закупках. По ее словам, эти знания крайне важны для предпринимателей, как опытных, так и только открывающих для себя закупки.

Понять рынок через игру

Представитель завода художественных красок "Невская палитра" Александр Кузьмин отметил полезность интерактивного характера занятий - слушателей вовлекают в деловые игры-ситуации, которые могут случиться на различных стадиях участия в закупках. Он добавил, что, несмотря на хорошее знание законодательной базы, обмен мнениями, как с представителями площадок, так и с коллегами по рынку, очень полезен. "Мы, как поставщики, кто участвует в торгах, за законодательной теорией, конечно, следим, но нужно именно место для обмена мнениями [с площадками и предпринимателями]", - сказал он.

С ним солидарна и заместитель гендиректора аудиторской компании "Аудит-Хаус" Татьяна Лим. Она обратила внимание, что бизнес живет в условиях постоянно меняющегося законодательства, поэтому обмен мнениями необходим.

"Как таковые знания прописаны в законодательстве <...> К сожалению, не всегда практика коррелирует с законодательством, бывают какие-то разногласия, особенно на этапе изменений [законов] <...> Именно такие курсы помогают нам, бизнесу и поставщикам, обменяться с коллегами мнениями, послушать практики специалистов, сделать для себя выводы, которые мы могли бы применить на практике", - пояснила Лим. Она надеется, что обучающая программа сформирует у предпринимателей неприятие стратегий демпинга и обучит честно добиваться заказов.

Курсы для поставщиков и заказчиков проходят уже во второй раз, первая летняя школа стартовала в 2018 году. В этом году на площадке школы работает бизнес-справочная: предпринимателей консультируют специалисты банков, налоговой службы, Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, а также представители электронных площадок.

Портал поставщиков создан для проведения закупок малого объема. На сегодняшний день на нем зарегистрированы поставщики из многих регионов России, более 90% из них являются представителями малого бизнеса. Помимо Москвы, заказы на площадке размещают государственные структуры из 33 регионов РФ.