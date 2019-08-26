Корпорация МСП рассмотрит возможность лизинга для туристического транспорта

ОРЕНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/ Туристический транспорт может стать предметом лизинга и получить поддержку от корпорации МСП после принятия государственной программы развития туризма. Об этом на стратегической сессии, посвященной развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в Оренбургской области, заявил глава корпорации МСП Александр Браверман.

"Возможно после принятия программы по туризму, мы начнем финансировать как предмет лизинга транспорт, который исключительно используется для кластерного туризма", - сказал Браверман.

Он отметил, что на данный момент корпорация не финансирует лизинг по транспорту. По мнению Бравермана, это абсолютно коммерческий сегмент. "Определенные дотации оказывают субъекты Российской Федерации", - добавил он.

Сегодня региональные лизинговые центры работают в Татарстане, Ярославской области, Якутии и Башкортостане. Малые предприниматели из других регионов также могут воспользоваться услугами лизинговых центров, подав заявку онлайн.

Корпорация МСП совместно с региональными гарантийными организациями (РГО) недавно запустила новый лизинговый продукт, предполагающий отсутствие авансового платежа по договорам лизинга. Оформить лизинг без авансового платежа могут предприятия, имеющие поручительства региональных гарантийных организаций и обеспечивающие исполнение договора не менее чем на 30%. Размер финансирования составляет от 5 до 50 млн рублей сроком до пяти лет.