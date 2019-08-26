Корпорация МСП планирует монетизировать бизнес-навигатор до 2020 года

ОРЕНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства планирует до 2020 года начать зарабатывать на "Бизнес-навигаторе МСП" (электронный онлайн-сервис поддержки малого бизнеса) при запуске его аналогов в других странах. Об этом в понедельник сообщил ТАСС глава корпорации Александр Браверман.

"Мы надеемся, что до конца 2020 года уже получим первые результаты монетизации. У нас есть запросы от Италии, Азербайджана, Белоруссии и Казахстана", - сказал Браверман.

"Бизнес-навигатор МСП" работает с 9 сентября 2016 года и призван упростить процесс открытия нового бизнеса. Ресурс охватывает 172 крупных города, 90 видов бизнеса в сферах городского сервиса, содержит более 300 примерных бизнес-планов. Он является бесплатным информационным ресурсом, который позволяет предпринимателям протестировать востребованность бизнеса и рассчитать срок его окупаемости в привязке к конкретному региону, а также в режиме одного окна узнать обо всех видах господдержки МСП и возможностях финансирования.