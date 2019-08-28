Успех – в застежке

Совладелец компании "Бамбинизон" Иван Сергеев много лет проработал в банках и крупных компаниях, где занимался инвестициями и продажами, но в 2015 году познакомился с будущим партнером по бизнесу – Александрой Кравченко-Бережной и решил попробовать себя в предпринимательстве.

Девушка придумала уникальную конструкцию детских комбинезонов, позволяющую быстро поменять подгузник малышу, а также совершить все туалетные процедуры лишний раз не раздевая ребенка. К тому моменту Александра продала 4 тысячи готовых комбинезонов, но для масштабирования бизнеса требовался партнер, способный на профессиональном уровне продвигать продукт. Сергеев вложил в проект порядка 1 млн рублей и стал совладельцем бизнеса.

Меньше чем через год совместной работы ребята открыли собственный цех по пошиву одежды, Ивану удалось привлечь для развития бизнеса сторонних инвесторов и увеличить годовой оборот компании в 24 раза – с 3 млн рублей в 2016 году до 73 млн рублей в 2018 году. "Бамбинизон" стал не просто брендом детской одежды, а нарицательным названием для комбинезонов "с удобной застежкой на попе", которые вы можете увидеть в нашем фоторепортаже.

Сегодня эти комбинезоны известны многим родителям из самых разных российских регионов, компания успешно масштабирует бизнес за счет франчайзинга, а также налаживает поставки на рынок Америки, где высоко оценили стиль и идею удобной детской одежды из России.