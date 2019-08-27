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В Костромской области создали микрокредитную организацию для поддержки малого бизнеса

Она предоставит финансовую поддержку малому и среднему бизнесу по ставкам от 7,5% до 12% годовых

КОСТРОМА, 27 августа. /ТАСС/. Региональная микрокредитная организация создана в Костромской области по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-служба администрации Костромской области.

"В рамках проекта по расширению доступа субъектов МСП к финансовой поддержке в Костромской области сформирована региональная микрокредитная организация, которая на сегодняшний момент получает лицензию Центрального банка России. Микрокредитная организация будет предоставлять финансовую поддержку малому и среднему бизнесу по выгодным ставкам - от 7,5% до 12% годовых", - рассказали в пресс-службе.

Также в регионе по нацпроекту открылся центр прототипирования. Он будет оказывать предпринимателям услуги по разработке проектов новых производств, заниматься изготовлением прототипов, мелкосерийного и штучного производства на основе 3D-печати. На создание и оборудование центра было выделено 15 млн рублей из федерального бюджета.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, популяризации предпринимательства.

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