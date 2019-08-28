Третья "Точка кипения" откроется в Ростовской области по нацпроекту в октябре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. Региональное пространство коллективной работы "Точка кипения", создаваемое в рамках нацпроекта "Малый бизнес и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы", начнет работу в Ростове-на-Дону в октябре. Об этом в среду ТАСС сообщила директор Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства (АНО "РРАПП") Яна Куринова.

"Точка кипения" будет открыта в октябре этого года, сама по себе "Точка кипения" - свободное пространство коллективной работы, на котором любой желающий может организовать бесплатное, независимое мероприятие, это форумы, презентации, конференции, хакатоны, мастер-классы, семинары путем регистрации в системе Leader-ID", - сказала она.

Как пояснила собеседница агентства, в Ростовской области уже существует две университетские "Точки кипения": на базе Южного федерального университета и Донского государственного технического университета (ДГТУ). "Наша точка будет региональная, основные наши потребители - это бизнес, власть, представители активных общественных организаций бизнеса, также представители науки", - уточила Куринова.

Как пояснили ТАСС в Донском государственном техническом университете, основная идея создания университетской "Точки кипения" - включение всех студентов и представителей университета в технологическую повестку, поэтому основная аудитория этого проекта - именно студенты. В частности, в университете "Точка" уже работает по таким направлениям, как цифровая экономика, нейротехнологии, гастротуризм, программа поддержки предпринимательских инициатив, таланты, атлас профессий будущего, наставничество.

По словам Куриновой, создаваемая региональная "Точка" - это совместный проект правительства Ростовской области и Научно-технологической инициативы (НТИ), оператором создания региональной "Точки кипения" является АНО "РРАПП".

Как пояснили в агентстве, на пространстве создаваемой "Точки" также будет расположен центр "Мой бизнес". "Это объект инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, единая точка доступа ко всем мерам и формам господдержки предпринимателей. То есть придя в "Точку кипения", любой предприниматель сможет в одном месте получить и консультационную, имущественную, образовательную и финансовую, в частности микрофинансирование, поддержку", - рассказали ТАСС в пресс-службе.

О НТИ и нацпроекте

НТИ - программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. "Точки кипения" создаются в России с 2014 года.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерацию субъектов малого и среднего бизнеса, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризацию предпринимательства.