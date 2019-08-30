Минфин и ФНС до конца 2019 года актуализируют единый реестр субъектов малого бизнеса

КАЛИНИНГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Министерство финансов России совместно с Федеральной налоговой службой до конца 2019 года актуализируют единый реестр субъектов малого бизнеса в связи с тем, что около 600 тыс. малых предприятий не представили отчетность для включения в данный список. Об этом сообщил в пятницу первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в Калининграде на совещании по вопросу реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

"Значительное число предприятий - почти 600 тыс. субъектов МСП - не представили отчетность, хотя, по данным налоговой службы, эти предприятия продолжали свою деятельность в качестве налогоплательщиков. Мы вместе с налоговыми органами в этом году предпримем все необходимые меры, чтобы актуализировать этот единый реестр субъектов МСП", - сказал он.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" начал реализовываться с 2019 года. Одними из главных его целевых показателей являются увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек до 25 млн человек к 2024 году.