Силуанов: порог льготного кредитования МСП будет повышен до 2 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение повысить максимальный порог по льготным кредитам для малого и среднего предпринимательства (МСП) с 1 млрд до 2 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном заседании, посвященном нацпроекту МСП.

"Мы приняли решение, что будем субсидировать процентные ставки [в рамках программы льготного кредитования] по более крупным инвестиционным кредитам в размере до 2 млрд рублей, увеличивая порог [по кредиту] в два раза", - сказал он.

Силуанов добавил, что власти будут вовлекать банки в льготное кредитование МСП. Также будет рассмотрена возможность более серьезного субсидирования процентной ставки для кредитных организаций, чтобы банки активнее кредитовали малых и средних предпринимателей на льготных условиях.

Сейчас участниками кредитной программы являются более 70 банков, первые льготные кредиты были выданы в феврале этого года. Предприниматели могут получить льготные кредиты в уполномоченных банках по ставке не более 8,5% на инвестиционные цели - до 1 млрд рублей на срок до 10 лет и на оборотные цели - до 100 млн на срок до трех лет, нижняя граница суммы займов составляет 3 млн. С 2019 года ежегодно на реализацию программы по национальному проекту развития МСП будет выделяться 1 трлн рублей.

Кроме того, Антон Силуанов намерен совместно с ФНС России принять меры для актуализации перечня единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

"В этом году мы вместе с налоговыми органами предпримем все необходимые меры, чтобы актуализировать перечень субъектов, входящих в единый реестр МСП. Необходимо сделать такой шаг с тем, чтобы МСП было либо в автомате тех предприятий, которые относятся к этому виду бизнеса - проходили регистрацию в едином реестре, либо сделать статистику, исходя из данных сданных отчетностей", - сказал чиновник.

Он отметил, что большая часть предприятий МСП сдает отчетность в налоговые органы, но не сдает документы в единый реестр МСП.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с 2019 года. Одними из главных его целевых показателей являются увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек до 25 млн человек к 2024 году.

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