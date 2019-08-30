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Зеркальный реестр по проверкам для бизнеса заработает с 1 декабря

В нем будет одновременно сравниваться информация по проверкам предпринимателей от контрольно-надзорных органов и малого бизнеса

КАЛИНИНГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Зеркальный реестр по проверкам для бизнеса протестирован на более чем 150 представителях МСП и будет доступен с 1 декабря 2019 года. Об этом сообщил в пятницу глава Корпорации МСП Александр Браверман в Калининграде на совещании по вопросу реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

Зеркальный реестр - цифровая платформа, где будет одновременно сравниваться информация по проверкам предпринимателей от контрольно-надзорных органов и малого бизнеса.

"Есть поручение президента РФ по созданию так называемого зеркального реестра. Мы его тестировали на 151 предпринимателе, он начнет работать с 1 декабря текущего года", - сказал Браверман.

В ноябре 2018 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству, Генпрокуратуре и Корпорации МСП предусмотреть механизм, сопоставляющий данные по проверкам малого бизнеса, полученной от контрольно-надзорных органов и субъектов малого и среднего бизнеса, в онлайн-режиме с использованием портала "Бизнес-навигатор МСП", который был разработан корпорацией.

Информационная система "Бизнес-навигатор МСП" была запущена 9 сентября 2016 года и призвана упростить процесс открытия нового бизнеса. Любой желающий может зарегистрироваться и протестировать востребованность бизнеса, а также срок его окупаемости. Система позволяет в несколько шагов проанализировать необходимые для запуска нового бизнеса условия в привязке к конкретному городу и даже району, узнать информацию о конкурентах по виду деятельности, объему спроса.

Теги
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