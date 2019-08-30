Минфин планирует изменить позицию об отнесении товаров из отходов пластика к импорту

КАЛИНИНГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Министерство финансов России планирует скорректировать позицию об отнесении к импорту произведенных товаров из отходов пластика, которые были завезены из-за рубежа. Об этом сообщил в пятницу первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в Калининграде на совещании по вопросу реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

Один из предпринимателей Калининградской области пожаловался на неравные конкурентные условия работы по сравнению с другими регионами России, где занимаются переработкой отходов из пластмассы. По его словам, в апреле 2018 года Федеральная таможенная служба и Минфин признали иностранными товары, которые созданы на территории области из отходов тары и другой продукции, поступившей из-за рубежа. В связи с этим для реализации произведенной продукции предприятию необходимо уплачивать таможенные пошлины. По его словам, суды трех инстанций признали действия таможни неправомерными.

Силуанов согласился с мнением, что отходы не могут рассматриваться в рамках Таможенного кодекса. "Давайте себе домашнее задание возьмем <…> вполне можно было отнестись к судебным решениям, которые есть, позицию скорректировать. Минфину поручение дадим, на контроль возьмем, решим этот вопрос", - сказал Силуанов.