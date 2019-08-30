Орешкин предложил запустить регуляторные песочницы в специальных административных районах

КАЛИНИНГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Регуляторные песочницы для апробации инновационных продуктов можно было бы запустить в первую очередь в специальных административных районах (САР) - на острове Октябрьский в Калининграде и острове Русский на Дальнем Востоке. С таким предложением выступал министр экономического развития РФ Максим Орешкин на расширенном заседании, посвященному нацпроекту по поддержке малого и среднего бизнеса.

"С точки зрения того, где такие режимы могли бы быть введены, понятно, что, с одной стороны, на них активно очень претендует та же Москва, которая сейчас выступила с инициативой по искусственному интеллекту, - сказал министр. - Но я думаю, что специальные административные районы, которые у нас созданы, в том числе на острове Октябрьский в Калининградской области, также могли бы получить такой статус".

Регуляторные песочницы предусмотрены подготовленным Минэкономразвития законопроектом "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций". Они предполагают апробацию инновационных товаров и услуг в области цифровой медицины, транспорта, электронного обучения и других сферах в тестовом режиме на отдельных территориях. Таким образом, в рамках "песочниц" будет действовать специальное регулирование, включающее в том числе неприменение к участникам режима отдельных требований.

Специальные административные районы с льготными условиями для международных компаний появились на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в прошлом году. Основная цель создания САР - деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры.