Госкомпании увеличили закупки у малого бизнеса в первом полугодии на 75%

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Закупки компаний с госучастием у малых и средних предприятий (МСП) в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличились на 75%, сообщает Минфин РФ.

"По результатам I полугодия 2019 года сумма договоров, заключенных с субъектами МСП, на 75% больше общей суммы договоров, заключенных с субъектами МСП, по результатам I полугодия 2018 года (1,2 трлн рублей), - говорится в сообщении. - Объем закупок у субъектов МСП увеличился практически в два раза (до 2,1 трлн рублей) и составил 26% от общей стоимости всех договоров, заключенных в отчетном периоде".

Минфин отмечает, что в результате перехода в цифровой формат и внедрения новых правил повысилась прозрачность и доверие к закупкам госкомпаний, а также их эффективность. Ведомство обещает продолжить работу над совершенствованием законодательства в области закупок.

Закупки госкомпаний и госкорпораций регулирует Федеральный закон №223. Он обязывает заказчиков отводить малому и среднему бизнесу не менее 18% своего годового заказа, из которых 15% - по прямым торгам без участия крупного бизнеса. Минфин ранее подготовил законопроект об увеличении соответствующих квот с 2020 года до 20% и 18% соответственно.