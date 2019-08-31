Власти Краснодарского края планируют привлечь в МСП более 1 млн человек к 2024 году

КРАСНОДАР, 31 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют привлечь более 1 млн человек в малое и среднее предпринимательство (МСП) к 2024 году. По нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" жителям региона помогут раскрыть бизнес-потенциал за счет конкурсов и опытных наставников, сообщил журналистам врио руководителя краевого департамента инвестиций и развития МСП Виталий Воронов.

"Программа популяризации предпринимательства - это региональный проект в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На сегодняшний день в ВРП Краснодарского края МСП занимает 30%. К 2024 году должно стать не менее 50%, то есть довольно большой скачек. Число субъектов, то есть число вовлеченных в деятельность МСП сотрудников должно перевалить за 1 млн с учетом того, что сегодня таких наших сограждан порядка 750 тыс.", - сказал Воронов.

В ходе социологических исследований в регионе аналитики сделали вывод, что жители края хотят заниматься бизнесом, но боятся. Воронов пояснил, что для решения данной проблемы в регионе планируют помочь раскрыть населению бизнес-потенциал за счет проведения масштабной PR-кампании в СМИ с демонстрацией конкретных примеров успешного ведения бизнеса жителями Краснодарского края, активной работы с такой целевой группой населения, как школьники с помощью проведения открытых уроков с участием крупных бизнесменов, бизнес-игр, организации тестирования среди молодежи и конкурсов бизнес-идей среди учащихся.

На Кубани продолжат проводить образовательные семинары по ведению бизнеса для всех желающих, в 2018 году было 250 таких мероприятий. Также в крае применят практику наставничества, когда за начинающими бизнесменами закрепят в качестве менторов опытных предпринимателей. "Для такого рывка [в развитии МСП], о котором говорит президент [РФ Владимир Путин], нам нужны принципиально другие меры, новые формы. Нам мало работать именно с тем сегментом, который вовлечен в предпринимательство уже, потому что для сравнения: доля людей, склонных к предпринимательству [в России], порядка 5% всего населения, в то время как в Европе в среднем доля субъектов МСП порядка 35-40%", - рассказал Воронов.

Он добавил, что ключевым мероприятием в области популяризации предпринимательства в 2019 году станет проведение уже традиционного для края форума "Дело за малым", который состоится 18-19 октября. Предварительно, свое участие в мероприятии подтвердил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. В 2018 году темой форума была цифровая трансформация бизнеса, среди известных гостей, принявших участие в мероприятии, был американский актер Стивен Сигал. "Количество участников [в 2019 году] мы ожидаем внушительное - не менее 20 тыс. человек. При достижении таких цифр это будет самое крупное бизнес-мероприятие в России. Темой этого года станет человеческий капитал" - отметил Воронов.

Поддержка бизнеса на Кубани

В 2016 году в регионе изменили формат оказания господдержки субъектам МСП, сделав больший акцент на информационно-консультационную помощь. Предпринимателям помогают решать возникающие проблемы при проведении проверок соответствующими органами. Власти Кубани заменили невозвратные формы финансовой поддержки предпринимателей возвратными, создав Фонд микрофинансирования. Он занимает первое место в стране по объемам капитала и предоставляет займы под рекордно низкую процентную ставку 5,5% годовых. Это приносит положительный эффект в виде налоговых поступлений в бюджет Краснодарского края за счет увеличения оборота и выручки субъектов МСП.

О нацпроекте

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан до 2024 года и включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.