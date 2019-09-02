"Опора России" предлагает ежеквартально обновлять реестр субъектов малого бизнеса

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), который сейчас публикуется раз в год, должен актуализироваться ежеквартально. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС глава бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин.

"Реестр субъектов малого и среднего бизнеса должен актуализироваться ежеквартально", - сказал он, отметив, что сейчас в связи с неоперативными публикациями возникают противоречивые тенденции.

"В частности, оборот малого и среднего бизнеса в прошлом году вырос на 10%, но при этом на 600 тыс. предпринимателей стало меньше. "Опора России" сейчас готовит и свою аналитику", - добавил Калинин.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Минфин совместно с Федеральной налоговой службой до конца 2019 года актуализируют единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса. Он пояснял, что реального сокращения числа субъектов МСП в России не произошло, несмотря на статистику, по которой за прошлый год их число уменьшилось на 85 тыс. единиц и составило 5 млн 836 тыс. субъектов. Силуанов объяснил это тем, что некоторые предприятия превысили пороговые значения по доходу и переросли в "большой" бизнес, а почти 600 тыс. субъектов МСП не представили отчетность, хотя, по данным налоговой службы, эти предприятия продолжали свою деятельность в качестве налогоплательщиков.

"Опора России" занимается решением актуальных вопросов из разных сфер, с которыми сталкиваются российские предприниматели в повседневной практике. Отделения организации открыты во всех регионах России.