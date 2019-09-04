Фонд развития Дальнего Востока и Сбербанк увеличили финансирование МСП на 2,7 млрд рублей

ТАСС, 4 сентября. Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона и Сбербанк подписали соглашение о продлении программы "Доступный кредит для малого и среднего предпринимательства (МСП)" и расширении ее на 2,7 млрд рублей. Об этом в среду сообщил управляющий директор инвестиционного департамента Фонда Кирилл Каменев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"У нас есть совместная со Сбербанком программа "Доступный кредит для МСП", и на площадке форума мы подписали сегодня соглашение о продлении программы и увеличении лимита на 2,7 млрд рублей", - сказал Каменев на сессии "Территории опережающего развития и "Свободный порт Владивосток": настройка преференций".

Общий объем профинансированных проектов МСП за счет программы равен 18,3 млрд рублей, после расширения лимит составит 21 млрд.

Он также напомнил, что фонд на льготных условиях вложил в экономику Дальнего Востока 38 млрд рублей, чуть менее половины этих средств получили резиденты территорий опережающего развития и "Свободного порта Владивосток".

Пятый ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.