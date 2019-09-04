В Северной Осетии откроется удаленный офис МСП Банка

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 сентября. /ТАСС/. Удаленное отделение Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП Банк) откроется в Северной Осетии, это будет способствовать широкому доступу субъектов малого и среднего бизнеса в регионе к программам кредитования. Об этом сообщается на сайте министерства экономического развития республики.

"Открытие удаленного отделения АО "МСП банк" в Северной Осетии обсуждалось сегодня на встрече председателя правительства республики Таймураза Тускаева и министра экономического развития Казбека Томаева с его представителями Арсаном Демельхановым и Темуром Казиевым. Ожидается, что появление офиса будет способствовать широкому доступу субъектов малого и среднего бизнеса к программам кредитования", - говорится в сообщении.

Банк готов предоставить универсальную линейку кредитно-гарантийной поддержки, включающую оборотное кредитование и инвестиционное рефинансирование. Кроме того, предлагается льготная ставка в размере 8,5% годовых по приоритетным отраслям.

По гарантийной поддержке при сумме кредита до 50 млн рублей отсутствует залоговое обеспечение. Также банк предложит микрокредиты с упрощенной формой рассмотрения заявки на их получение

Как отметил Тускаев, предлагаемые условия привлекут местных бизнесменов. Кроме того, по его словам, интересен и формат кредитования аграриев по ставке от 1% до 5 % годовых.