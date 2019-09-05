Минэкономразвития утвердит к декабрю порядок признания субъектов МСП соцпредприятием

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Порядок признания субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) социальным предприятием будет утвержден к декабрю 2019 года. Об этом сообщил замминистра экономического развития Вадим Живулин порталу "Будущее России. Национальные проекты" на полях Восточного экономического форума.

"Минэкономразвития России до конца года разработает порядок признания субъектов МСП социальным предприятием, а также методические рекомендации к указанному порядку", - сообщил Живулин.

Как пояснил замминистра, в соответствии с принятым порядком уполномоченные органы сформируют экспертные комиссии по социальному предпринимательству, после чего будет проведена информационная кампания для выявления социальных предприятий. До 1 марта 2020 года субъекты МСП смогут подать заявление в уполномоченный орган региона для получения статуса социального предприятия. Первые данные о них планируется включить в единый реестр в первом квартале 2020 года.

Следующим шагом Живулин назвал разработку ведомством специальных мер поддержки для таких предприятий.

Закон о социальном предпринимательстве принят в июле 2019 года. Документ выделяет социальное предпринимательство как отдельную приоритетную область деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также определяет понятие "социальное предприятие".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.