Живулин: дальний Восток получает повышенное финансирование для развития МСП

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Регионы Дальнего Востока получают повышенное бюджетное финансирование по ряду направлений для развития малых и средних предприятий (МСП). Об этом на сессии "Малое и среднее предпринимательство как движущая сила экономического роста" Восточного экономического форума сообщил замминистра экономического развития Вадим Живулин.

"Приоритизация в отношении Дальнего Востока у нас выстроена однозначною. Во-первых, дальневосточные регионы отдельно отражены в нацпроекте [по поддержке МСП], и с учетом того поручения, которое давал президент, обеспечить долю расходов на поддержку приоритетных направлений развития на Дальнем Востоке, обеспечить эту долю бюджета выше, чем по другим регионам, мы сегодня, собственно, так и поступили. И в отношении целого ряда мероприятий сегодня именно Дальний Восток является нашим приоритетом", - указал Живулин. В частности, речь идет о докапитализации микрофинансовых организаций и субсидировании банков для выдачи льготных кредитов МСП под 8,5%, отметил замминистра.

В целом, "сегодня доля малого и среднего бизнеса в экономике дальневосточных регионов еще недостаточная и отстает от таковой в целом по стране", констатировал Живулин. Вместе с тем он подчеркнул, что "Дальний Восток имеет колоссальный резерв для роста" МСП.

"Когда мы говорим о динамике [роста МСП] по Дальнему Востоку, она в основном положительная, и почти по каждому субъекту есть незначительный но рост", - заметил Живулин. Например, в таких дальневосточных регионах, как Магаданская область, Камчатский край и Сахалинская область, количество МСП на 1 тыс. населения выше среднероссийской, добавил он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября 2019 года. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.