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ВЭФ-2019

Корпорация МСП поддержала дальневосточных предпринимателей на 37,7 млрд рублей

Как уточнил Александр Браверман, финансовая поддержка включает в себя поручительства Корпорации МСП, поручительства региональных гарантийных организаций и прямые кредиты МСП Банка и других банков
Генеральный директор, председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Браверман Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Генеральный директор, председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Браверман
© Станислав Красильников/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Финансовая поддержка малого бизнеса Дальневосточного федерального округа Корпорацией МСП на конец августа составила 37,7 млрд рублей. Об этом сообщил в ходе дискуссии, посвященной малому бизнесу, в рамках Восточного экономического форума глава Корпорации МСП Александр Браверман.

"Финансовая поддержка предпринимателей Дальневосточного [федерального] округа по 5 тыс. сделок на конец августа 2019 года составила 37,7 млрд рублей", - сообщил Браверман.

Как уточнил Александр Браверман, финансовая поддержка включает в себя гарантии и поручительства Корпорации МСП, поручительства региональных гарантийных организаций, гарантии и прямые кредиты МСП Банка, а также кредиты прочих банков в рамках программы льготного кредитования малого бизнеса по ставке 8,5% (реализуется в рамках нацпроекта по поддержке МСП Минэкономразвития при участии корпорации).

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
РоссияВЭФ-2019
ВЭФ-2019
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