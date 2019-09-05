РЭЦ: малый бизнес может увеличить поставки за рубеж благодаря электронным каналам торговли

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Российский малый и средний бизнес обладает потенциалом десятикратного увеличения поставок за рубеж благодаря электронным каналам торговли. Об этом сообщил генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Поставки по линии малого и среднего бизнеса за рубеж растут, и есть отдельные истории успеха, отметил Слепнев. Однако, по его словам, большой проблемой остается наличие реальных каналов для выхода малого и среднего бизнеса на зарубежные рынки. При этом перспективным является электронный канал, подчеркнул глава РЭЦ.

"Конечно, это электронный канал. Это тот канал, на котором мы можем обеспечить десятикратный рост присутствия на зарубежных рынках для малого и среднего бизнеса", - сказал Слепнев.

В качестве инструмента, который помогает наращивать приграничную торговлю, особенно в контексте малого бизнеса, глава РЭЦ отметил специализированные ярмарки и льготные тарифы. "Но нам, конечно, надо что-то делать с пунктами пропуска, с лабораториями, с аккредитацией. У нас больше проблем [с экспортом] в нашей стране, чем за границей", - добавил он.

Пятый Восточный экономический форум пройдет/проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.