МСП Банк профинансирует строительство гостиницы на приморской ТОР "Большой Камень"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Приморская компания ООО "Отель Прайд" получит льготный кредит в МСП Банке на строительство гостиницы на территории опережающего развития "Большой Камень", соответствующее соглашение между банком и компанией было заключено на полях Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба МСП Банка.

"В рамках дорожной карты МСП Банк предоставит компании финансирование на строительство гостиницы на территории опережающего развития "Большой Камень" в Приморском крае на сумму 720 млн рублей сроком на 7 лет. Процентная ставка по кредиту составит 8,5% годовых [по госпрограмме льготного кредитования малого и среднего бизнеса]", - говорится в сообщении.

Четырехзвездочный отель общей площадью 12 тыс. кв. м расположится на берегу моря недалеко от жилого района для будущих сотрудников судоверфи "Звезда". "Это достаточно амбициозный проект. Благодаря сегодняшнему подписанию у нас появился новый источник финансирования", - отметил учредитель ООО "Отель Прайд" Антон Левман.

Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов назвал проект гостиницы важным для Приморья. "Мы - нишевый банк, поэтому всегда стараемся работать в узких сегментах, куда другие банки неохотно идут, где нужно создавать дополнительные активности. Стратегия МСП Банка предполагает выявление тех ниш, которые нуждаются в поддержке в первую очередь. Стратегически важный для региона проект ООО "Отель Прайд" - как раз тот случай", - сказал он.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.