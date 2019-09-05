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ВЭФ-2019

Браверман: объем закупок у малого бизнеса за 2019 год должен достигнуть 3,4 трлн рублей

Глава Корпорации МСП отметил, что в прошлом году этот показатель составил 3 трлн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) ожидает, что за 2019 год объем закупок у сектора МСП со стороны крупных заказчиков с госучастием составит порядка 3,4 трлн рублей. Об этом в четверг в интервью ТАСС сообщил глава Корпорации МСП Александр Браверман на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"По итогам 2019 года мы ожидаем, что объем закупок составит 3,4 трлн рублей", - сказал он.

Общий объем закупок малого бизнеса по итогам 2018 года составил порядка 3 трлн рублей. В рамках национального проекта по поддержке предпринимательства объем закупок к 2024 году должен достигнуть 5 трлн рублей.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

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РоссияВЭФ-2019
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