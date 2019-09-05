МСП Банк предоставит льготное финансирование проектам развития городской среды в ЕАО

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. МСП Банк подписал в четверг кредитное соглашение с компанией "Центр Безопасности" из Биробиджана Еврейской автономной области (ЕАО), по которому окажет льготное финансирование двум проектам по развитию городской среды. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Подписи под документом, заключенным на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), поставили председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов и директор "Центра Безопасности" Леонид Белоглазов.

"В рамках данного соглашения МСП Банк предоставит компании финансирование по льготной ставке 8,5% годовых по программе субсидирования Минэкономразвития РФ для реализации двух проектов в рамках исполнения государственного контракта", - говорится в сообщении.

Первый кредит на сумму 7 млн рублей будет направлен на благоустройство городской среды, в том числе на строительство парка в Биробиджане. Второй на сумму 25 млн рублей пойдет на исполнение госконтракта по строительству центра управления в кризисных ситуациях, где заказчиком выступило МЧС области.

"Центр безопасности" - это уже наш давний клиент с хорошей кредитной историей. Недавно мы профинансировали один из проектов компании. Сегодня говорим о том, что продолжаем сотрудничество. Компания активно работает в рамках строительства по государственному заказу, крупных объектов. Нас это интересует как нишевое направление нашей работы с подрядчиками по заказу", - отметил Голованов после подписания.

Губернатор ЕАО Александр Левинталь, присутствовавший на церемонии, отметил, что МСП Банк активно работает в регионе. "Мы видим большие выгоды для региона. Во-первых, освоение финансовых ресурсов. Плюс занятость строительной компании - это заработные платы, которые получат сотрудники строительной компании", - сказал он.

О банке и форуме

МСП Банк учрежден в 1999 году, 100% акций принадлежат Корпорации МСП. Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.