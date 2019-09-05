Браверман: предприниматели позитивно оценили тестовую версию "зеркального реестра"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Более 150 предпринимателей опробовали тестовую версию "зеркального реестра" и дали позитивные отзывы, сообщил в четверг ТАСС глава Корпорации МСП Александр Браверман в ходе Восточного экономического форума.

В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил разработать правительству, Корпорации МСП и Генпрокуратуре так называемый зеркальный реестр на базе портала "Бизнес-навигатора МСП". Он предполагает в онлайн-режиме размещение информации, полученной от малых предпринимателей, о результатах проверок и выявленных нарушениях. В свою очередь эти данные будут сопоставляться с результатами проверок от контрольно-надзорных органов. Запустить финансовый реестр планируется с 15 октября.

"Зеркальный реестр" в тестовом режиме опробовали более 150 предпринимателей из 50 субъектов РФ. И отзывы оказались положительными. Мы получили обратную связь от малого бизнеса и учли большинство замечаний и предложений. Разработанный онлайн-инструментарий позволит предпринимателям рассказать о состоявшейся проверке", - сообщил он.

Браверман отметил, что "зеркальный реестр" позволит не только проанализировать все нарушения малого бизнеса, но на основании полученных результатов создать пошаговую инструкцию по их предотвращению для предпринимателей.

Как подчеркнул глава Корпорации МСП, в совокупности "зеркальный реестр" и регуляторная гильотина позволят реализовать сбалансированный подход к административному контролю бизнеса и совершенствовать систему надзора.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название регуляторная гильотина, предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.