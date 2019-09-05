Выставка товаров предпринимателей СКФО пройдет в Архызе в октябре

ЧЕРКЕССК, 5 сентября. /ТАСС/. Выставка Made in Kavkaz Expo, где будут представлены товары предпринимателей Северо-Кавказского федерального округа, пройдет на всесезонном курорте Архызе в Карачаево-Черкесии 10-12 октября, сообщили журналистам в министерстве экономического развития республики.

"В рамках первого инвестиционного бизнес-форума "Инвестируй в КЧР" пройдет выставка-ярмарка Made in Kavkaz Expo", - сообщили в министерстве.

Мероприятие проводится в рамках нацпроекта "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" для популяризации товаров предпринимателей СКФО в других регионах РФ и выхода на международный рынок. Товаропроизводители смогут повысить узнаваемость своего бренда и найти потенциальных партнеров.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.