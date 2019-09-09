Проекты на 600 млн рублей в сфере АПК Дагестана претендуют на поддержку Корпорации МСП

МАХАЧКАЛА, 9 сентября. /ТАСС/. Агропромышленные проекты на 600 млн рублей в Дагестане претендуют на получение кредитно-гарантийной поддержки Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства Дагестана по итогам обсуждения премьер-министром региона Артемом Здуновым с руководителями органов исполнительной власти реализуемых мер поддержки субъектов МСП.

"По информации Агентства по предпринимательству и инвестициям республики, в настоящее время Корпорация МСП предоставляет целый ряд мер поддержки по курируемому направлению. Так, на получение кредитно-гарантийной поддержки сегодня претендует ряд проектов в сфере АПК Дагестана на общую сумму около 600 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, на рассмотрении в кредитных организациях по программе субсидирования кредитования субъектов МСП по ставке 8,5% годовых находятся четыре проекта. "Ведется работа также по линии МСП Банка. На сегодняшний день он рассматривает 8 заявок на льготное кредитование, поданных в целях расширения действующих производств, на общую сумму кредитных договоров около 250 млн рублей", - говорится в тексте.

Отмечается, что, помимо реализации кредитных сделок, МСП Банк оказывает поддержку в виде линейки специальных кредитных продуктов в рамках поддержки сельскохозяйственной кооперации, женского предпринимательства, предпринимателей старше 45 лет, стартапов, семейного бизнеса, а также в области спорта на срок до 7 лет при максимальной сумме финансирования 1 млрд рублей по ставке 8,5% годовых.

Активная имущественная поддержка

Среди значимых мер названы лизинговая, на получение которой претендуют сегодня три компании, а также имущественная поддержка предпринимателей, по части которой в республике "работа ведется активно".

"В целях предоставления субъектам МСП свободного от прав третьих лиц муниципального имущества органы местного самоуправления утверждают и размещают на своих сайтах, а также на портале Бизнес-навигатора МСП, соответствующие перечни. В настоящее время перечни муниципального имущества содержат информацию о 236 объектах недвижимого имущества 34 муниципалитетов", - сообщается на сайте.

Кроме того, участники совещания обсудили и информационно-маркетинговую поддержку субъектов МСП. На сегодняшний день услуги Корпорации МСП оказываются на базе Центра поддержки предпринимательства и МФЦ республики. Аналогичная поддержка организована и в моногородах Каспийск и Дагестанские Огни. Работают также обучающие программы Корпорации МСП для потенциальных и действующих предпринимателей.

Артем Здунов по итогам обсуждения поручил коллегам "эффективнее взаимодействовать с муниципалитетами, предпринимателями и экспертами в этой части, особое внимание уделив Бизнес-навигатору, который должен реально работать и быть полезным".

"Все это, по мнению премьера, будет способствовать кратному увеличению числа тех представителей малого и среднего бизнеса, которые в результате смогут воспользоваться имеющимися мерами поддержки Корпорации МСП", - говорится на сайте правительства республики.