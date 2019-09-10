В Ингушетии намерены создать более 200 новых субъектов МСП до 2024 года

МАГАС, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены создать более 200 новых субъектов МСП до 2024 года в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщил ТАСС помощник министра экономики региона Адам Безиев.

"В рамках регионального проекта "Популяризация предпринимательства" мы намерены провести в регионе комплекс мероприятий, направленный на вовлечение в предпринимательскую деятельность жителей республики и содействие созданию собственного бизнеса, включая поддержку начинающих предпринимателей. Мы рассчитываем с помощью реализации этого проекта создать к 2024 году 222 новых субъектов МСП, вовлечение в реализацию проекта более 10,5 тыс. физлиц", - сказал Безиев.

По его словам, на реализацию всех мероприятий проекта, региону выделено из федерального бюджета 20,9 млн рублей.

"Из мероприятий, которые мы будем реализовывать в рамках проекта: запланировано проведение конкурсов бизнес-идей, форумов, конференций, слетов. Также мы намерены провести деловые игры, конкурсы, открытые уроки с участием предпринимателей для школьников, чтобы вовлечь в предпринимательскую деятельность подростков в возрасте от 14 до 17 лет", - добавил помощник министра.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 года и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.