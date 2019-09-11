Эксперты предложили создать рейтинг регионов по малому и среднему предпринимательству

УФА, 11 сентября. /ТАСС/. Экспертный совет Госдумы по малому и среднему предпринимательству предлагает создать рейтинг регионов по уровню развития МСП. Вопрос будет рассмотрен на форуме стран ШОС и БРИКС в Уфе, сообщила в среду пресс-служба мероприятия.

"Предложение о создании рейтинга МСП в регионах будет озвучено во время работы секции "Роль межрегионального взаимодействия в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Сейчас этот нацпроект недостаточно быстро и в полном объеме продвигается в регионах. Инициатива должна смотивировать власти к дополнительным стимуляционным действиям в этом направлении", - цитирует пресс-служба вице-президента "Деловой России" Рустама Муратова.

Глава экспертного совета Госдумы по МСП Рифат Шайхутдинов считает, что рейтинг должен строиться на росте выручки малого и среднего бизнеса. "Надо вводить критерий выручки, оборота, реализации бизнеса и в соответствии с этим определять рейтинг того, как продвигается нацпроект в регионах, это более верный показатель. Первые результаты рейтинга мы планируем представить уже в следующем году, на Всероссийском форуме по реализации национальных проектов", - приводит его слова пресс-служба.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, популяризации предпринимательства.