{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Международная торговая палата считает эффективным курс РФ по поддержке МСП

По словам генерального секретаря Международной торговой палаты Джона Дентона, Россия развивает микропредприятия

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Россия проводит эффективную политику по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП), заявил в среду журналистам генеральный секретарь Международной торговой палаты Джон Дентон.

"Один из самых эффективных курсов, который проводит Россия, - курс на развитие МСП, а также на развитие микропредприятий. Именно такие компании будут играть ключевую роль в развитии экономики в будущем", - сказал Дентон.

При этом он добавил, что "любой курс, который направлен, чтобы поддержать такие предприятия и их работу, будет положительным".

В среду в Москве прошло расширенное заседание генерального совета Всемирной федерации торговых палат, членская база которой включает около 12 тыс. торгово-промышленных палат и объединений бизнеса.

 

Теги
РоссияМалый и средний бизнес
Эксперт: банки способны увеличить кредитование малого бизнеса в три раза
По словам председателя Ассоциации банков России по малому и среднему бизнесу Василия Высокова, в первом полугодии 2019 года банки выдали МСП кредиты на 3,5 трлн рублей
Читать полностью