Международная торговая палата считает эффективным курс РФ по поддержке МСП

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Россия проводит эффективную политику по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП), заявил в среду журналистам генеральный секретарь Международной торговой палаты Джон Дентон.

"Один из самых эффективных курсов, который проводит Россия, - курс на развитие МСП, а также на развитие микропредприятий. Именно такие компании будут играть ключевую роль в развитии экономики в будущем", - сказал Дентон.

При этом он добавил, что "любой курс, который направлен, чтобы поддержать такие предприятия и их работу, будет положительным".

В среду в Москве прошло расширенное заседание генерального совета Всемирной федерации торговых палат, членская база которой включает около 12 тыс. торгово-промышленных палат и объединений бизнеса.