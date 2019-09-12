"Опора России" предложила объединить ИП и некоторых юрлиц в категорию "микропредприятие"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, непосредственное управление в которых осуществляет основной собственник лично, должны быть объединены под категорией "микропредприятие" и иметь особый правовой режим. Такое мнение высказал в четверг на Московском финансовом форуме первый вице-президент бизнес-объединения "Опора России" Владислав Корочкин.

"Мы считаем, что нужно полностью уравнять в правовых режимах ИП с работниками и без них, семейные предприятия и фермерские хозяйства, предприятия, в которых основной собственник исполняет одновременно функцию управления. И на всю эту группу распространить понятие "микропредприятие", дать им возможность работать по единым, простым и понятным правилам", - сказал он на сессии "Предпринимательская активность: проблемы и источники роста".

Корочкин добавил, что для них необходимо установить особый правовой режим, еще более упрощенный и льготный, чем просто для категории "малое предприятие".

Московский финансовый форум - специализированная площадка для профессиональной дискуссии в области финансовой политики для повышения конкурентоспособности экономики России. Организаторами форума выступают Министерство финансов РФ совместно с правительством Москвы.