Власти Удмуртии увеличат объем направленных на поддержку бизнеса средств до 1 млрд рублей

ИЖЕВСК, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Удмуртии в 2019 году направят более 1 млрд рублей на поддержку бизнеса в рамках реализации нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Объем средств увеличится на 324 млн рублей за счет дополнительных средств, которые республика получит из федерального бюджета до конца года, сообщил в четверг журналистам первый вице-премьер региона Александр Свинин.

"Я говорил сегодня, что мы показываем высокий рост по налогам от малого и среднего предпринимательства, это является нашим главным аргументом в федеральном правительстве. Мы в этом году совокупно получим более 1 млрд рублей. Нам правительство подтвердило дополнительно 324 млн рублей до конца 2019 года, которые поступят в бюджет Удмуртской республики", - сообщил Свинин, уточнив, что средства будут выделили в рамках нацпроекта.

По его словам, 265 млн рублей потратят на расширение площадей промпарка "Металлургический", площадь которого увеличится c 50 до 70 тыс. кв. метров к 2020 году.

"Остальные деньги будут аккумулированы в нашем гарантийном и микрофинансовом фондах. Это будут льготные займы для субъектов МСП", - уточнил Свинин.

Число занятых на малых и средних предприятиях в 2019 году должно достичь 210 тыс. человек. Кроме того, доля продукции малых предприятий в валовом региональном продукте должна составить не менее 25,4%, в несырьевом экспорте - 8,8%.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы. Одними из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек - до 25 млн человек - в последующие шесть лет. На реализацию нацпроекта власти направят 481,5 млрд руб.