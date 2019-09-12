В Приамурье выдан первый микрозайм на развитие бизнеса по нацпроекту

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Амурская региональная микрокредитная компания (АРМКК), созданная в Приамурье по нацпроекту "Поддержка малого и среднего предпринимательства", выдала первый заем на развитие бизнеса, сообщается в четверг на сайте регионального Мнистерства экономического развития и внешних связей.

АРМКК работает на базе Центра оказания услуг предпринимателям "Мой бизнес", где они могут получить помощь по широкому кругу вопросов в режиме "одного окна". Центр действует в Благовещенске при поддержке министерства экономического развития РФ и правительства Приамурья. АРМКК начнет принимать заявки на льготное кредитование 13 августа, при этом процентная ставка может разниться от 3,5 до 13%. Всего в компанию подана 41 заявка, из которых 32 уже прошли предварительную проверку и находятся в работе у специалистов.

"Первый заем с льготной процентной ставкой выдали в Амурской региональной микрокредитной компании. <...> Предприниматели получили финансовую поддержку на развитие своего бизнеса", - говорится в сообщении. Сумма и условия предоставления займа не раскрываются.

Средства выделены компании, работающей в сфере инновационных телекоммуникаций. Она работает по всей области уже более трех лет, в настоящий момент планирует расширять бизнес, для чего ей нужны немалые средства, поэтому и принято решение взять кредит. В АРМКК кроме низкой процентной ставки и отсутствия необходимости собирать большой пакет документов предпринимателей приятно удивило то, что заем могут выдать без залога.

"Специальные процентные ставки у нас предусмотрены при реализации приоритетных проектов. К ним относится сельскохозяйственная или экспортная деятельность, социальное предпринимательство, бизнес в сфере туризма, экологии, спорта. Преференции доступны предпринимателям старше 45 лет. <...> При наличии залога и реализации проекта в моногороде клиентов ждет <...> минимальная ставка", - цитирует сайт руководителя Амурской региональной микрокредитной компании Ольгу Белоусову.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства экономического развития и внешних связей региона, в 2019 году займы в АРМКК возможны в границах от 50 тыс. до 2 млн рублей.

Нацпроект МСП

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы. Одними из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек до 25 млн человек в последующие шесть лет. На реализацию нацпроекта власти направят 481,5 млрд рублей.