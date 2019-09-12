Минэкономразвития РФ отобрало 203 программы для обучения предпринимательству

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство экономического развития России отобрало программы для обучения малых и средних предпринимателей, а также тех, кто планирует начать свой бизнес. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

"В результате в перечень включены 203 обучающие программы продолжительностью более 16 академических часов", - отмечается в сообщении.

По итогам проведенного анализа, краткосрочные программы, реализуемые в формате семинаров, тренингов и мастер-классов, направлены в регионы в рекомендательном порядке. Всего 41 программа, в том числе шесть вновь созданных, уточнили в ведомстве.

"Данная работа проведена в целях организации структурированной системы обучения предпринимателей надлежащего качества в регионах", - сказала заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ Олеся Тетерина, слова которой приводятся в сообщении.

Отмечается, что программы направлены на обучение нескольких целевых групп: действующих предпринимателей, школьников, молодых людей в возрасте до 30 лет, в том числе студентов, женщин, военнослужащих, уволенных в запас, людей старше 45 лет, безработных, инвалидов, выпускников и воспитанников детских домов. Решение о включении программы в перечень принималось по ряду критериев на основании оценки и анализа 724 программ, исполнителем данных работ выступил Университет "Синергия".

"В конце года на основании обратной связи участников, завершивших обучение, будут подведены итоги реализации обучающих программ. При негативных оценках, возможен пересмотр перечня, могут быть приняты решения по аккредитации и деаккредитации программ и тренеров", - добавляется в сообщении.