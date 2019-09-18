Дневник предпринимателя: корё-сарам, менеджер коровника и мастер йода

Бизнес – дорога в тысячу ли

У каждого человека свой путь к профессиональным вершинам, жизненным ценностям или к бизнесу. И начинается он с первого шага, причем ты можешь еще не сформировать окончательную цель в своей голове, но дорога в тысячу ли уже открыта. Моим первым шагом на пути к нынешнему предпринимательству стала должность менеджера коровника в Южной Корее. Я родился во Владивостоке, но в конце 90-ых решил вернуться к своим корням и попробовать сделать карьеру на исторической родине. Таких, как я, еще называют, корё-сарам (кор. 고려 사람), что значит этнические корейцы, родившиеся или выросшие на советском и постсоветском пространстве. Без знания языка на родине я мог рассчитывать только на низкооплачиваемую черную работу. Поэтому я устроился скотником – в подчинение мне определили 92 коровы. Их надо было вручную кормить, поить, чистить и следить за здоровьем. И все это необходимые ежедневные процедуры. Мне повезло с этой работой в том плане, что ниже падать было просто некуда и руки опускать тоже было некогда. После этого мне не страшно ни открывать, ни закрывать бизнес – это не коровник, все можно решить. Я постепенно выучил корейский, стал расти в профессиональном плане и через несколько лет стал управляющим премиальных магазинов одежды. Можно было и дальше расти, и делать карьеру, но я начал тосковать по России и решил вернуться. Путь в тысячу ли продолжился уже в Москве. В столице меня не ждали – ни связей, ни знакомств. Конечно, я не начинал уже с самых низов, при этом каждая последующая работа сводила с нужными людьми и эти знакомства уже служили мостиками-переходами к новой деятельности. Так, начав в 30 лет с таксиста и научившись за баранкой сегментировать людей, а также ценить время большого мегаполиса, я дошел до должности менеджера кредитных продуктов. Меня определили работать с фармацевтическим компаниями и компанями-НИОКРАМи (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – прим. ТАСС). Это стало определяющим фактором в моей нынешней бизнес-деятельности – в дальнейшем мне стало интересно изучать разные исследования на тему общественного здоровья.

Где найти партнера и нишу? С прошлой работы!

Многие начинающие предприниматели всегда мучаются с поиском подходящей ниши для бизнеса. Как правило, чем заниматься, долгое время невдомек. Прежде чем открывать свое дело, стоит подумать, что еще может сделать этот мир лучше, а людей счастливее. Можно ли применить для этого весь свой рабочий опыт, полученный до? Рассказываю на своем примере. Как-то в интернете я наткнулся на исследование Министерства здравоохранения РФ, где отмечалось, что у 70% российского населения – йододефицит. И тут у меня, что называется, щелкнуло! Во-первых, масштабная проблема, которая до сих пор не решена. Во-вторых, пустая ниша – конкурентов можно пересчитать по пальцам. В-третьих, решение этой проблемы сделает мир лучше. В-четвертых, у меня есть знакомые в сфере фармацевтики. Бинго - пазл сложился! Я начал внимательно изучать информацию. Йододефицит часто называют "заболеванием-провокатором". Гормональные нарушения, возникающие из-за дефицита йода, вначале протекают незаметно, и не беспокоят человека. А вот позже, если долгое время не обращать это внимание, начинаются ухудшение памяти, снижение интеллекта, снижение артериального давления, ослабление иммунитета. А для детей йододефицит может быть фатальным, связанным напрямую с отставанием в умственном развитии. Йодированная соль в данном случае не помогает, так как ионная связь соли и йода может легко прерваться от неправильного хранения: температура, транспортировка и так далее. А йод легко испаряется. Поэтому почти везде в мире серьезно распространен йододефицит. Исключение составляет – Япония, где потребление йодсодержащих продуктов является целой культурой.

Идею должен подтвердить тест

Я рассказал о своей идее нескольким знакомым из НИОКРов, мы скооперировались и в 2018 году запустили стартап, вложив из своих средств порядка 500 тыс. рублей, а также получив средства инвесторов в размере 5 млн рублей. Проверив пару гипотез, дошли до рецепта соединения йода с сывороточным белком. Если по-простому, это более крепкая связь, на которую не влияет температура, а по составу такие йодированные белки не отличаются от природных, которые получает новорожденный ребенок с молоком матери. Дальше были сотни тестов на безвредность для человека и возможные последствия передозировки, а также быстрое поступление в организм фиксированного количества йода в органической форме. Результаты нас поразили. Участники (с выявленным йододефицитом) теста, потребляя даже неделю органический йод в еде (хлеб, молоко), говорили об улучшении самочувствия, более хорошей памяти, также фиксировались хорошие показатели работы щитовидной железы. Я понял, что мы создали работающий инструмент, но этого было мало для полноценного бизнеса, даже несмотря на получение соответствующего патента.

Продавать и создавать = разные направления

Одна из главных формул успеха любого высокотехнологичного стартапа – это умение разделять и властвовать. В нашем стартапе я продажник и двигатель продукта, а созданием и улучшением продукта занимаются другие люди. Эти два разных вида деятельности ни в коем случае нельзя смешивать. И даже если предприниматель способен сочетать в себе изобретателя и создателя, его неизбежно будет клонить в ту или иную сторону. При таком подходе трезво оценивать себя трудно, а за любой неуспех придется заплатить вдвойне. Не зря же есть народная пословица, что "одна голова хорошо, а две лучше". Это вполне себе рабочий слоган в мире стартаперов.

Популяризация науки для жизни

Являясь экономистом и маркетологом, я понимал, что без продвижения и популяризации даже самый хороший продукт не пойдет. Людям надо объяснить, а зачем? Даже сейчас информированность о йододефиците среди широких масс низкая. Поэтому первое, о чем мы подумали – удобный емкий продукт, который для начала был бы понятен тем, кто на ЗОЖ (здоровый образ жизни – прим. ТАСС). Так, мы решили создать сахарозаменитель под названием "Neoiodine organic" в удобной упаковке в форме "тик-така", сочетающий в себе две функции: незаменимый источник органического йода и натуральный подсластитель. Одна таблетка содержит в себе 33% суточной нормы йода и сладость 1 чайной ложки сахара. Цвета и форму упаковки я подбирал, дав сотне участников потрогать, взять в руки и оценить цвета. В итоге остановились на зеленом и фиолетовом. После этого мы начали предлагать руководству регионов, где исторически наблюдался сильный йододефицит, проводить тесты с органическим йодом. Таким образом, удавалось сразу информировать о проблеме, предлагать решение и дальше договариваться о прямом сотрудничестве. Сегодня мы в прямом контакте с Астраханью и Санкт-Петербургом. Но на этом не собираемся останавливаться. Так, мы стали работать с лидерами мнений в сфере ЗОЖ, а также с блогерами, пишущими на тему здоровья – все по бартеру. Мы стартап. Поэтому вопрос правильной экономии для нас жизненно важный.

Экономия – навигатор к бесплатным ресурсам

К слову, экономия привела меня к поиску бесплатных рабочих инструментов, которые существуют сегодня для малого и среднего бизнеса. И также, как в свое время я наткнулся на исследование Минздрава, я нашел и Бизнес-навигатор МСП (онлайн-ресурс, разработанный Корпорацией МСП для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело – прим.). Там есть сервис "жизненные ситуации", где собрано много готовых решений для разных видов бизнеса по различным рабочим ситуациям. Для меня это опять же - полезная бережливость, я не плачу сторонним экспертам за консультации по теме нормативно-технической документация для моей сферы. Я сразу смотрю навигатор. Через тот же навигатор проверяю и контрагентов, что позволило в ряде случае избежать высокорисковых сделок. Мы же стартап – рисков и так хватает. А вот борьба с йододефицитом стоит свеч.