Корпорация МСП готова поддержать пять ярославских инвестиционных проектов

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) готова оказать кредитно-гарантийную поддержку пяти инвестиционным проектам в Ярославской области, три из них - семейный бизнес. Об этом сообщил во вторник журналистам на выездной стратегической сессии Корпорации МСП в Ярославле ее глава Александр Браверман.

"Мы сегодня посмотрели пять проектов на сумму более 380 млн рублей, создание 70 рабочих мест, это носит абсолютно регулярный характер, ожидайте нас со следующей сессией. Из пяти проектов три - это проекты, которые носят характер семейного бизнеса, при чем в разных отраслях", - сказал Браверман, отметив, что все пять проектов могут получить кредитно-гарантийную поддержку от корпорации.

Среди проектов - строительство комплекса по производству комбикормов, модернизация производственных мощностей Угличского завода полимеров, приобретение деревообрабатывающего центра с числовым программным управлением, производство упаковочной ленты и создание туристического спортивно-культурного центра "Ветрено".

Браверман назвал проект "Ветрено" уникальным и перспективным. Его авторы намерены развивать туристическую инфраструктуру в районе Рыбинского водохранилища, они также исследуют затопленный город Мологу. "Это подводный город, который может стать туристическим якорем", - сказал глава Корпорации МСП.

Город Молога находился в 32 км от Рыбинска и в 120 км от Ярославля в месте слиянии реки Мологи и Волги. 14 сентября 1935 года было принято решение о начале строительства Рыбинского и Угличского гидроузлов, в результате чего город оказался в зоне подтопления. Для увеличения мощности выработки Рыбинской ГЭС к 1940 году территория города была полностью затоплена.

Корпорация МСП является институтом развития в сфере малого и среднего предпринимательства и оказывает финансовую поддержку субъектам МСП в виде гарантий и поручительств, способствует расширению доступа субъектов МСП к закупкам госкомпаний, осуществляет имущественную, информационную, правовую и иную поддержу предпринимателей.