Ярославская лизинговая компания оказала поддержку 66 проектам на 1,41 млрд рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Региональная лизинговая компания Ярославской области (РЛК, "дочка" Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства) с мая 2018 года оказала поддержку 66 проектам на сумму 1,41 млрд руб. Об этом сообщила статс-секретарь - заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Ларионова.

"Региональная лизинговая компания Ярославской области на конец сентября 2019 года оказала льготную лизинговую поддержку 66 проектам на сумму 1,41 млрд рублей, в том числе 23 проектам Ярославской области на общую сумму 275 млн рублей", - сказала Ларионова.

В частности, сельскохозяйственный кооператив "Могза" получил поддержку в размере 10 млн рублей, которые пошли на приобретение электростанции.

Региональная лизинговая компания начала работать в Ярославской области в мае 2018 года. Предприниматели могут получить оборудование в лизинг на льготных условиях - под конечную ставку в 6% годовых для отечественного оборудования и 8% - для импортного. Это единственная региональная лизинговая компания в Центральном федеральном округе.

Корпорация МСП является институтом развития в сфере малого и среднего предпринимательства и оказывает финансовую поддержку субъектам МСП в виде гарантий и поручительств, способствует расширению доступа субъектов МСП к закупкам госкомпаний, осуществляет имущественную, информационную, правовую и иную поддержу предпринимателей.