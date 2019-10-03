Предприниматели представят в Пскове свои проекты на получение премии "Бизнес-успех"

ПСКОВ, 3 октября. /ТАСС/. Предприниматели из Москвы, Тулы, Ленинградской области, Смоленска и Великого Новгорода представят в Пскове свои проекты, претендующие на получение премии "Бизнес-успех". Мероприятие проходит на всероссийском форуме "Территория бизнеса - территория жизни" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщил ТАСС один из организаторов форума, член совета псковского регионального отделения "Опора России" Сергей Пакреев.

"В ходе форума конкурсанты, соискатели премии регионального этапа, представят 15 проектов, претендующих на получение премии "Бизнес-успех". По итогам регионального этапа будут отобраны шесть финалистов, которые в марте 2020 года отправятся в Москву на финальный этап конкурса. Предприниматели рассказывают о своем бизнесе, о перспективах на будущее. Будет производиться оценка - насколько интересен сам человек, который рассказывает, насколько его бизнес масштабен и насколько динамично развивается", - отметил Пакреев, уточнив, что всего в форуме принимают участие 240 представителей бизнес-сферы.

Среди участников форума - руководители фермы "Бебешкино" из Печорского района Псковской области, которые запустили на границе с Евросоюзом производство сыров по своим уникальным рецептам. Освоить профессию сыроделов предпринимателям помогло государство - за счет финансовой поддержки от псковского регионального фонда гарантий и развития предпринимательства фермеры прошли обучение в Угличе, в единственном в России профильном Институте маслоделия и сыроделия. Фонд компенсировал 50% стоимости обучения в вузе.

"Сегодня я буду представлять наш проект "Бебешкино", на выступление отводится всего четыре минуты, сложно уложить в этот промежуток все, чем отличается наш проект. Но я постараюсь, всю ночь репетировали. И надеемся на победу", - рассказал ТАСС один из основателей фермы Анвар Зуфаров.

О форуме

Форум "Территория бизнеса - территория жизни" продлится в Пскове в течение одного дня. Среди его организаторов: Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России", Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата РФ. Мероприятие проводится при поддержке Корпорации МСП и администрации Псковской области.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Популяризация предпринимательства".