{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Северная Осетия до конца года дополнительно направит на развитие МСП 35,7 млн рублей

Средства выделяются из федерального бюджета

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 октября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии в 2019 году дополнительно направят 35,7 млн рублей на развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе. С начала года на эту сферу уже было выделено 167,9 млн рублей, сообщила пресс-служба министерства экономического развития республики.

"Значительно вырос объем средств на развитие МСП - с 35,1 млн рублей в 2018 году до 167,9 млн рублей в 2019 году. Дополнительно выделяется еще 35,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, средства выделят из федерального бюджета.

Для помощи предпринимателям в республике в декабре откроется центр "Мой бизнес". В нем будут сконцентрированы все услуги для малых и средних предпринимателей.

Также запланировано увеличение с 3 млн до 5 млн рублей максимальной суммы, которую могут выдать предпринимателям через Фонд микрофинансирования. Отмечается, что объем финансирования Фонда кредитных гарантий также вырос до 70 млн рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
Сбербанк и Корпорация МСП выделили 1,9 млрд рублей на проект по биотехнологиям в Приморье
Общая стоимость проекта оценивается в более чем 3,9 млрд рублей
Читать полностью