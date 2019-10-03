Северная Осетия до конца года дополнительно направит на развитие МСП 35,7 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 октября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии в 2019 году дополнительно направят 35,7 млн рублей на развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе. С начала года на эту сферу уже было выделено 167,9 млн рублей, сообщила пресс-служба министерства экономического развития республики.

"Значительно вырос объем средств на развитие МСП - с 35,1 млн рублей в 2018 году до 167,9 млн рублей в 2019 году. Дополнительно выделяется еще 35,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, средства выделят из федерального бюджета.

Для помощи предпринимателям в республике в декабре откроется центр "Мой бизнес". В нем будут сконцентрированы все услуги для малых и средних предпринимателей.

Также запланировано увеличение с 3 млн до 5 млн рублей максимальной суммы, которую могут выдать предпринимателям через Фонд микрофинансирования. Отмечается, что объем финансирования Фонда кредитных гарантий также вырос до 70 млн рублей.