Новый прокурор Москвы обсудит проблемы бизнеса и проведет первый прием предпринимателей

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Общественный совет при прокуратуре Москвы обсудит проблемы давления контролирующих органов на столичный бизнес. Также назначенный в начале сентября прокурор столицы проведет первый личный прием предпринимателей, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе надзорного ведомства.

"В прокуратуре Москвы 25 октября состоится заседание общественного совета по защите малого и среднего бизнеса, на котором планируется обсудить проблемы административного давления органами контроля на столичный бизнес, привлечения субъектов предпринимательства к административной ответственности", - сказали в пресс-службе.

"В этот день прокурором Москвы Поповым Денисом, уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Титовым Борисом, уполномоченным по защите прав предпринимателей в городе Москве Минеевой Татьяной с 11.30 до 13.00 по адресу: Москва, площадь Крестьянская Застава, дом 1 будет проведен личный прием представителей предпринимательского сообщества", - уточнили в прокуратуре.

На личный прием могут обратиться все желающие бизнесмены при предъявлении документа, удостоверяющего личность, добавили в ведомстве.